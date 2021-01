Evangelion: il Covid cancella le proiezioni di mezzanotte

Non c’è pace nemmeno a pochi giorni dall’uscita per Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time. L’ultimo film della tetralogia Rebirth of Evangelion, già rimandato una volta a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, è atteso all’esordio il prossimo 23 gennaio. Ma il coronavirus sta funestando anche questa nuova data d’uscita.

La dichiarazione dello stato d’emergenza in ben quattro prefetture (Tokyo, Saitama, Kanagawa e Chiba), per rispondere all’aumento dei casi di positività al virus, causerà infatti dei disagi (e con tutta probabilità dei rinvii) anche al mondo del cinema e degli anime, primo tra i quali la soppressione degli spettacoli di mezzanotte che erano previsti proprio per l’esordio quest’ultimo film, che deve chiudere la saga di Neon Genesis Evangelion.

L’annuncio ufficiale della cancellazione degli spettacoli notturni di Evangelion 3.0 + 1.0 che erano previsti in ben quindici multisala sparsi tra le città di Tokyo, Sapporo, Osaka, Nagoya e Fukuoka nella notte d’esordio del film, è arrivato attraverso l’account Twitter ufficiale del franchise nato dal genio di Hideaki Anno. Nell’annuncio lo studio d’animazione Khara ha voluto esprimere la propria vicinanza ai malati di Covid-19 e la gratitudine verso tutto il personale sanitario impegnato in prima linea contro la diffusione della pandemia.

Si tratta dell’ennesimo problema che funesta i film della saga di Evangelion, l’ultimo dei quali è stato l’errore nel montaggio audio di Evangelion 3.333, la versione IMAX del terzo film della tetralogia, che ha causato uno slittamento di un giorno nell’inizio degli screening di questa versione rimasterizzata.