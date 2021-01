La leggenda di Tetris ci dice addio: morto Jonas Neubauer a 39 anni

Purtroppo, alcune volte accade di ricevere delle notizie decisamente spiacevoli per l’intera Game Industry, ed è proprio questo il caso. Difatti, abbiamo appreso nel corso delle ultime ore che Jonas Neubauer, campione di Tetris per ben 7 anni, non è più in mezzo a noi, lasciando sbigottiti i numerosi fan del povero Neubauer. Ancora le notizie legate alla sua morte sono tutt’ora ignote, ma la scomparsa di questa leggenda risale dal 4 Gennaio 2021.

Tra l’altro, la notizia è stata resa nota attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, in cui diversi giocatori sono al momento scossi dalla notizia. Ecco cosa viene riportato sul suo account Twitter:

Come se non bastasse, ad omaggiare il povero Jonas Neubauer è intervenuta direttamente la pagina ufficiale legata a Tetris, in cui il seguente messaggio cita:

Insomma, la community è veramente dispiaciuta per l’accaduto, la quale ha dovuto dire addio ad una leggenda come Neubauer.

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.

We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3

— Tetris Championship (@ClassicTetris) January 9, 2021