Ground Zero Texas Nuclear Edition annunciato per PS4 e PC

Lo sviluppatore Screaming Villains ha annunciato, tramite il proprio account Twitter, Ground Zero Texas Nuclear Edition per Playstation 4 e PC. Il titolo a dir poco “classico” e vintage sarà disponibile per entrambe le piattaforme dal giorno 2 marzo.

Limited Run Games, il publisher, aprirà i preordini per la versione fisica di PS4 dal giorno 22 gennaio, quindi tra non molto. Ground Zero Texas Nuclear Edition è un full motion videogame, rilasciato per la prima volta per il SEGA CD nel mese di novembre del lontano 1993.