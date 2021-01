Samurai Showdown: annunciati due nuovi personaggi

Samurai Showdown si è fatto strada a partire dal 2019 e, pian piano, ha accumulato sempre più giocatori, garantendo da parte sua, una regolare serie di nuovi personaggi e, in generale, nuovi contenuti. Essendo la riedizione di un titolo cult degli annni ’90, ha dalla sua una player base non indifferente ma, ovviamente, i tempi cambiano e i titoli devono essere supportati a lungo.

SNK ha annunciato i due nuovi personaggi in arrivo nel roster come DLC in arrivo a metà marzo, il tutto assieme ad un update al sistema di combattimento e seguiti poi da altri due nuovi personaggi, i quali però arriveranno più tardi. Qua sotto potrete leggere le parole del direttore Hayato Konya, in merito alla decisione dei personaggi, ovvero Cham Cham e Hibiki Takane da The Last Blade.

Abbiamo voluto portare qualche personaggio cross-over da altre compagnie e, stavolta, ho voluto concentrarmi su una IP della SNK. Hibiki Takane da The Last Blade è apparsa in altri giochi, ho sentito quindi che sarebbe stata un’ottima aggiunta. Inoltre, le sue mosse sono molto cool, penso che diverrà una grande aggiunta per Samurai Showdown, sebbene i due titoli siano molto differenti in gameplay, stiamo facendo di tutto per far conciliare le cose.

Cham Cham è uno dei personaggi più richiesti dai fan, così ho deciso di far divenire i loro sogni realtà. Non vediamo l’ora di vedervi all’opera con questo piccolo e tenero diavoletto!

Konya ha poi continuato, dando delucidazioni sui cambiamenti del sistema di combattimento. Ha dichiarato di aver aggiunto la meccanica Guard Crash, qualcosa di completamente nuovo alla serie Samurai Showdown. Ha poi affermato che una serie di bilanciamenti per l’intero gioco sono attualmente in atto e che c’è ancora molto altro da scoprire.

Vi ricordiamo che Samurai Showdown è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC tramite Epic, in arrivo inoltre su Xbox Series X|S.