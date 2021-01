Monster Hunter Rise: demo causa rallentamenti ai server del Nintendo eShop

La demo per Monster Hunter Rise è attualmente disponibile, come vi abbiamo già detto pochi giorni fa, per Nintendo Switch e scaricabile, ovviamente, dal Nintendo eShop. Sfortunatamente però, vista l’enorme domanda per l’atteso titolo targato Capcom, i server Nintendo hanno cominciato a cedere, fino a rallentare.

In uno degli avvisi di Nintendo tramite il canale ufficiale giapponese Twitter, il colosso nipponico ha avvertito che i download sarebbero partiti in ritardo a causa degli accessi “concentrati”. Ha inoltre avvertito i giocatori di non “spammare” il tasto “Scarica Demo”, visto che proprio facendo ciò, ci si potrebbe imbattere in un ulteriore rallentamento.

Per chi ha già scaricato la demo invece, non ha molto di cui preoccuparsi, è assolutamente giocabile e godibile ma, attenzione al numero di prove limitato, come vi abbiamo già spiegato in questo nostro articolo. Monster Hunter Rise verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il giorno 26 marzo.