Path of Exile 2: uscita prevista nel 2022?

Nella prossima settimana, Path of Exile riceverà dei grossi contenuti da parte di Grinding Gear Games ma, i giocatori si stanno ora chiedendo cosa ne sia stato di Path of Exile 2, il quale servirà da nuova campagna. Annunciato nel 2019 e con una beta annunciata e giocabile, mai arrivata, nel 2020, Chris Wilson, capo dello studio, ha riferito ai colleghi di PC Gamer che verrà pubblicato nel 2022, probabilmente.

Odio dover dare la colpa al COVID per queste cose, ma purtroppo è un grosso problema al momento. Abbiamo difficoltà nell’assumere all’interno del team perchè i confini della Nuova Zelanda erano chiusi e ciò ha reso molto difficile la ricerca e la crescita del team. Il progresso dell sviluppo inoltre, non è stato rapido come ci aspettavamo, quindi il piano attualmente è quello di spingere il più possibile nel 2021 su Path of Exile 2 e altro ancora.

La seconda iterazione della serie sarà qualcosa di diverso dal primo Path of Exile. Infatti ci saranno 7 nuovi atti della campagna che prenderanno luogo anni dopo la prima, con ben 19 nuove classi Ascendancy. Inoltre, sarà più semplice collegare tutti i 6 nodi degli oggetti e altre meccaniche verranno poi migliorate ulteriormente. Vi ricordiamo infine che Path of Exile Echoes of the Atlas sarà disponibile dal 15 gennaio per PC e dal 20 gennaio per Xbox One e PS4.