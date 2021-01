Dragon Age 4: BioWare ha pubblicato la nuova Concept Art

Sappiamo che BioWare è alle prese con diversi progetti, tra il nuovo Mass Effect e Anthem Next, lo studio canadese è anche focalizzato sulla realizzazione di Dragon Age 4, titolo di cui è stato solamente mostrato un teaser trailer durante i The Game Awards 2020, cerimonia di premiazione che ha visto diversi annunci, gameplay e premiazioni.

Ebbene, quest’oggi, BioWare ha pubblicato una nuova Concept Art dedicata a Dragon Age 4, in cui vediamo una sorta di arciere che sta per scoccare la sua freccia. Al momento, Electronic Arts si aspetta che l’iterazione arrivi sugli scaffali dei negozi a partire dal 2022 o addirittura nel 2023. Insomma, è chiaro che dovremo aspettare tantissimo tempo per vedere l’opera alla luce, e lo stesso discorso varrà con ogni probabilità anche per il nuovo Mass Effect.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here's to new beginnings… 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl

— Christian Dailey (@ChristianDailey) January 8, 2021