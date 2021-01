Yoga Slim 7i Pro ora disponibile con display OLED

Oggi, Lenovo ha annunciato il suo laptop Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, che offre ai consumatori la possibilità di scegliere un display LCD oppure OLED.

Il nuovo laptop con pannello OLED da 14 pollici a 90 Hz è stato presentato al CES e presenta processori Intel Core per dispositivi mobili di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450. Il dispositivo è progettato per rispondere agli standard Intel Evo, e Lenovo e Intel stanno già lavorando per certificare questo PC portatile con pannello OLED nel secondo trimestre del 2021, in attesa di ulteriori ottimizzazioni. Inoltre, è possibile utilizzare i microfoni integrati di questo Laptop Yoga per abilitare le varie funzionalità offerte da Alexa.

Con un pannello OLED prodotto da Samsung Display, il dispositivo da 14 pollici è disponibile con un display fino a 2.8K (2880 x 1800) e offre un refresh rate di 90Hz e un formato di 16:10 per avere più spazio sullo schermo.

Disponibilità e prezzi

Yoga Slim 7i Pro (versione OLED) con display da 14” sarà disponibile in mercati selezionati. Prezzi e disponibilità saranno comunicati in seguito. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina web del prodotto.