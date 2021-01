Biomutant cambia di nuovo periodo d’uscita nel giro di pochi giorni

Pochi giorni fa vi avevamo informati circa le esternazioni di THQ Nordic ed Experiment 101, che avevano diffuso il periodo di lancio del rinviatissimo Biomutant. L’open-world game, posticipato più e più volte, aveva ricevuto un nuovo periodo d’uscita fissato nel primo trimestre 2021 (e quindi entro il 31 marzo 2021), ma le cose sono cambiate nuovamente nel giro di neanche una settimana.

GamesIndustry ha infatti aggiornato le dichiarazioni del publisher con alcuni chiarimenti. THQ Nordic ha infatti specificato che Biomutant approderà sugli scaffali e nei negozi digitali nel prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che andrà dall’1 aprile 2021 al 31 marzo 2022. Ciò sta a significare che il titolo non vedrà la luce nei primi tre mesi dell’anno come invece era stato precedentemente affermato. Vi ricordiamo che il gioco è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma a questo punto ci aspettiamo anche l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S (e non soltanto la retrocompatibilità). La domanda più lecita che ci poniamo però è: riuscirà ad essere pubblicato entro la fine del 2021?

For the record: This article previously stated Biomutant is due for release in Q1 2021. THQ Nordic has reached out and clarified that the game is actually slated for its next financial year, which starts in April. https://t.co/43ETgXOhgC

— GamesIndustry (@GIBiz) January 8, 2021