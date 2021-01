Nintendo Switch Pro: niente 4K nativo?

I primi rumor consistenti legati all’arrivo sul mercato di Nintendo Switch Pro stanno iniziando a circolare in rete e molti insider si stanno allineando sull’esistenza della console. Anche il dataminer Mike Heskin (molto conosciuto nell’ambiente) è intervenuto sull’argomento, confermando l’esistenza dell’hardware e diffondendo nuovi dettagli sull’hardware, dettagli che però potrebbero far scemare l’hype dell’utenza.

Stando a quanto affermato dai nuovi rumor (che trovate in calce alla notizia), la nuova Nintendo Switch Pro (cui nome in codice sarebbe Aula) non riuscirebbe a proporre una risoluzione pari a 4K nativi, ma soltanto upscalati. Questo perché la console monterebbe un SOC Mariko/T214/T210B01/TegraX1+, ossia una versione migliorata di quello già utilizzato e non uno nuovo e più performante.

La DRAM presente invece sarebbe sempre da 4 GB di RAM (4GB LPDDR4X), ma con un nuovo processore a 10 nanometri (dunque più performante rispetto al modello base della piatatforma di Nintendo). Altra novità sarebbe invece lo schermo OLED o MiniLED, realizzato da un nuovo produttore, che dovrebbe garantire la visione di dettagli migliori rispetto al passato.

Ovviamente, tutte queste informazioni devono essere considerate come semplici indiscrezioni, dato che provengono da dataminer e non da fonti ufficiali. Restiamo in attesa di capire se la casa di Kyoto deciderà di confermare quanto prima il nuovo modello Pro della sua console, oppure se smentirà le speculazioni per non destare false speranze nei suoi utenti.

It seems some misinterpretations are floating around regarding the next Switch model. Since I was asked to clarify, here's what we know so far about it:

1) A new retail model is definitely being worked on for release. There have been references to it since firmware 10.0.0; — Mike Heskin (@hexkyz) January 9, 2021

3) "Aula" will feature an improved display of some sort and it bundles a dp2hdmi chip from Realtek (likely RTD2173 or from the same family). Communication with this chip is done by the "nvservices" system module using new ioctls for sending/getting panel messages via DPAUX; — Mike Heskin (@hexkyz) January 9, 2021