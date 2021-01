Genshin Impact: un nuovo trailer mostra Ganyu in azione

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer su Genshin Impact, dove possiamo ammirare il nuovo personaggio a cinque stelle Ganyu in azione. Il video non si sofferma solo sulle abilità del personaggio, ma anche sul suo carattere; in qualità di devota seguace di Rex Lapis, metà umana e metà adeptus, parte del suo aspetto fisico viene riflesso nelle corna e le caratteristiche che si trovano solo negli dei di Teyvat. Ganyu è doppiato da Reina Ueda e interpreta un ruolo secondario nel capitolo della storia principale di Liyue; tuttavia, l’aggiornamento del 12 gennaio aggiungerà anche il primo capitolo della sua ricerca della storia, Sinae Unicornis: Ganyu, è stato ufficialmente rivelato come personaggio nel trailer di presentazione dell’evento Ganyu: A Night in Liyue Harbor.

Su Genshin Impact sono rimasti pochi giorni per il banner di Albedo e per poterlo ottenere con probabilità aumentate, poiché il gioco si prepara ad accogliere il banner di Ganyu con un evento dedicato che inizierà dal 12 gennaio: la segretaria del Liyue Qixing riceverà anche una nuova missione secondaria nella stessa data; il banner di Ganyu porterà altri tre personaggi: Noelle, Xiangling e Xingqiu. Tra i prossimi aggiornamenti di febbraio vedremo arrivare l’evento delle Lanterne mentre a marzo la regione di Inazuma, anche se per la nuova regione, miHoYo non ha ancora annunciato la sua ufficialità e la data di uscita dell’aggiornamento. Non sappiamo quando altri personaggi, come Rosaria, apparsa nell’evento The Chalk Prince and the Dragon, diventeranno giocabili. Genshin Impact è al momento disponibile per PC, PS5,PS4, e dispositivi mobile; mentre una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.