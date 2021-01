Bloodstained Ritual of the Night: aggiunta la Classic Mode

Finalmente, dopo quasi due anni, Bloodstained sta ottenendo la sua Classic Mode: la modalità che verrà lanciata solo un mese dopo che il gioco è stato portato sui dispositivi mobile, offrirà cinque nuovi livelli a scorrimento laterale per i fan di Bloodstained: Ritual of the Night; perfetto per tutti i nostalgici di Castlevania; la Classic Mode di Bloodstained era inizialmente prevista per essere lanciata nell’ultima parte del 2020, ma a causa di COVID-19, è stata comprensibilmente ritardata. Sviluppato da Artplay e pubblicato da 505 Games, Bloodstained: Ritual of the Night è un gioco in stile metroidvania derivato da un Kickstarter di grande successo: lanciato da Kojji Igharashi, l’ex produttore della serie Castlevania, che ha lasciato Konami a causa di differenze creative; sin dal suo inizio, Bloodstained ha ricevuto un sacco di aggiornamenti che sono il risultato dei numerosi traguardi raggiunti; la modalità classica è quella su cui i fan non vedevano l’ora di mettere le mani, e ora possono farlo il 14 gennaio.

Un tweet dall’account ufficiale di Bloodstained offre uno sguardo alla nuova modalità che introdurrà lo stile retrò e la struttura dei giochi più lineari di Castlevania: i giocatori potranno sperimentare un gameplay con prospettiva 2.5D e un’interfaccia modificata; il tweet ha anche mostrato la mappa della nuova modalità, anche se non è chiaro se questa sia riservata per l’intera modalità o solo una delle cinque potenziali sezioni. Questa mappa mostra sedici stanze bianche, cinque stanze rosse e una stanza rossa minacciosa con un’icona simile a un demone sopra di essa; inoltre, nei commenti, è stato rivelato che la modalità includerà tre livelli di difficoltà e i giocatori avranno vite illimitate. Bloodstained Ritual of the Night è al momento disponibile per dispositivi mobile, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.