Monkey Barrels: in arrivo su Epic Game Store il 6 febbraio

Good-Feel lancerà Monkey Barrels per PC tramite Epic Games Store il 6 febbraio per €12,26, ha annunciato lo sviluppatore. Il gioco sarà disponibile a un prezzo scontato del 40% di €7.35 fino al 9 febbraio. Monkey Barrels è stato lanciato per la prima volta per Switch tramite il Nintendo eShop a novembre 2019; un’edizione fisica è stata successivamente rilasciata da Nicalis in Nord America e Justdan International in Giappone. Di seguito ecco una panoramica del gioco:

Inizia la Guerra del Granchio Scimmia per porre fine a tutte le guerre! Sono scimmie contro macchine in questo folle sparatutto pieno di azione! In un mondo governato dal gigante dell’elettronica di consumo Crabbenwold Electro, una coppia di coraggiose scimmie intraprende un viaggio per salvare i loro amici rapiti da un malvagio esercito di robot!

La versione PC permetterà ai fruitori di godersi l’opera a 60 fotogrammi al secondo, un gameplay più fluido, un’azione più intensa, supporto per la configurazione dei tasti e per risoluzioni multiple, cross-play con la versione Switch; di seguito una panoramica completa delle nuove funzionalità della versione PC: