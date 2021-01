Genshin Impact: codice per ricevere 50 Prismogemme

Genshin Impact sta concludendo il banner a cinque stelle di Albedo che lascerà il posto a Ganyu: se sei a corto di Prismogemme per pullare e trovare il nuovo personaggio, MiHoYo ha pubblicato un evento a tempo limitato che ti permetterà di ottenere gratuitamente 50 Prismogemme se riesci ad indovinare qual è l’hobby preferito da Ganyu. Se credi di averlo capito ti basta inserire la lettera corretta per sostituire il punto interrogativo nel codice ? Uupmbjsvd. Per partecipare devi prima inserire il codice cuupmbjsvd sul sito di gestione dell’account su PS4, PC e dispositivi mobili. Dopo aver effettuato l’accesso, fai clic su Riscatta codice in alto. Sembra che questo codice sia a tempo limitato, quindi sii veloce: inoltre, dovrai avere almeno Adventure Rank 10.

Da venerdì 8 gennaio e per dieci giorni, su Genshin Impact è attivo l’evento Lost Riches, una caccia al tesoro che permetterà ai travelers di riscattare delle Mini Seelie. Ricordiamo che miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer su Genshin Impact, dove possiamo ammirare il nuovo personaggio a cinque stelle Ganyu in azione. Il video non si sofferma solo sulle abilità del personaggio, ma anche sul suo carattere; in qualità di devota seguace di Rex Lapis, metà umana e metà adeptus, parte del suo aspetto fisico viene riflesso nelle corna e le caratteristiche che si trovano solo negli dei di Teyvat. Ganyu è doppiato da Reina Ueda e interpreta un ruolo secondario nel capitolo della storia principale di Liyue; tuttavia, l’aggiornamento del 12 gennaio aggiungerà anche il primo capitolo della sua ricerca della storia, Sinae Unicornis: Ganyu, è stato ufficialmente rivelato come personaggio nel trailer di presentazione dell’evento Ganyu: A Night in Liyue Harbor.