Ecco i prodotti svelati da ASUS ROG al CES 2021

n occasione dell’evento virtuale di lancio ROG For those Who Dare che si è tenuto al CES 2021, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi la sua prima esperienza interattiva e un’ entusiasmante gamma di “armi” e tecnologie gaming. L’evento ha segnato il debutto dei notebook gaming: ROG Flow X13 dotato di GPU esterna XG Mobile, ROG Zephyrus Duo 15 SE con “dual screen”, il notebook Strix SCAR 17, il monitor gaming ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz da 32 pollici con HDMI 2.1 dedicata a console e pc gaming, oltre che della tastiera gaming ROG Claymore II e del mouse gaming wireless ROG Gladius III. Questa nuova generazione di prodotti insieme a molti altri possono essere scoperti in ROG Citadel XV, un’ avveniristica esperienza interattiva presentata durante il live streaming dell’evento virtuale ROG For those Who Dare e disponibile per il download gratuito su piattaforma Steam.