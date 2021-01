MSI MODERN 14 è ora disponibile in 4 colorazioni

MSI, uno dei principali versione multicolore del suo notebook Modern 14. , uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, presenta la

Ideale per lavorare, anche in situazione di home working, per studiare e seguire le lezioni a distanza, ma perfetto anche per gestire i propri canali social e vedere film o video nel tempo libero, Modern 14 è un laptop compatto e leggero, che ora si tinge di quattro colori diversi, Carbon Grey, Blue Stone, Urban Silver e Beige Mousse, per poter interpretare al meglio lo stile di ognuno dei suoi utilizzatori, dagli amanti del classico ai più originali.

Realizzato in alluminio ultra leggero, MSI Modern 14 ha un peso di appena 1.3 Kg e un profilo ultra sottile di soli 16,9 mm, che gli consentono di trovare facilmente posto in qualsiasi borsa e in spazi davvero minimi a casa, in biblioteca o in un ufficio di co-working. Rispondendo ai requisiti dello standard militare MIL-STD-810G, questo notebook è particolarmente robusto e resistente agli urti, quindi, non teme nemmeno chi vive costantemente in movimento.

Equipaggiato con processori Intel® di 11a generazione, dal Core™ i3 all’i7, Modern 14 è disponibile in differenti configurazioni per soddisfare le più diverse esigenze in termini di prestazioni e di budget. Dotato di un confortevole display da 14 pollici FHD di livello IPS con cornici sottili e webcam HD, il piccolo notebook di casa MSI garantisce immagini sempre nitide e brillanti in qualsiasi situazione.