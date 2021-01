Lenovo ha annunciato il ThinkPad più sottile di sempre: l’X1 Titanium Yoga

È con particolare entusiasmo che Lenovo presenta il ThinkPad più sottile di sempre, ThinkPad X1 Titanium Yoga. Con chassis in titanio, è sottile poco più di 11 mm e presenta uno splendido display a basso consumo da 13,5 pollici con formato 3:2 insieme al supporto Dolby Vision® HDR e al sistema di altoparlanti Dolby Atmos®.

Annunciati oggi, anche ThinkPad X1 Carbon Gen 9 e X1 Yoga Gen 6, sono due PC portatili completamente ridisegnati per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso sui nuovi display nel formato 16:10 con bassa emissione di luce blu, lettore di impronte digitali integrato sul tasto di accensione e il supporto della nuova funzionalità ComputerVision Experiences (CVx) con sensore di rilevamento della presenza umana per una maggiore sicurezza e facilità d’uso.

Con Dolby Vision e Dolby Atmos Speaker System integrati, sia X1 Carbon sia X1 Yoga sono i primi portatili al mondo a supportare la tecnologia Dolby Voice, per un’esperienza di videoconferenza superiore più naturale, che riduce l’affaticamento dei partecipanti in ascolto, e suono straordinariamente chiaro per rendere le riunioni più produttive. I nuovi modelli si uniscono al rivoluzionario X1 Fold e al leggerissimo X1 Nano annunciati lo scorso settembre, completando il portfolio premium di ThinkPad X1 5G-ready.