ASUS presenta Be Ahead, l’evento di lancio al CES 2021

Il co-CEO di ASUS Samson Hu ha annunciato oggi la nuova gamma di notebook, display e soluzioni dedicate all’intrattenimento in occasione dell’evento virtuale di lancio intitolato “Be Ahead”, tenutosi durante il CES 2021.

ASUS ha presentato un’ampia varietà di nuovi notebook al CES, tra cui ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ZenBook Duo 14 (UX482), VivoBook S14 (S435), ExpertBook B9 (B9400 vPro), Chromebook Flip CX5 (CX5500), Chromebook CX9 (CX9400), il laptop BR1100 pensato per l’utilizzo in ambito educational e il notebook gaming TUF Dash. La nuova gamma alza l’asticella in termini di design e innovazione per offrire un’esperienza di mobile computing definitiva.