Grand Theft Auto VI: si potrà scegliere tra personaggio maschile e femminile?

Stando a quanto riportato sul profilo Twitter di Tom Henderson, CEO dell’agenzia gaming e social Viral Junkie, in Grand Theft Auto VI ci sarà la possibilità di giocare sia con un protagonista maschile che con uno femminile. Non si capisce se ci saranno due personaggi distinti o se ci sarà la possibilità di creare il proprio personaggio scegliendone il sesso.

Il tweet dice infatti solo che, per la prima volta nella storia della serie, in GTA 6 sarà possibile giocare con un protagonista maschile ed uno femminile. Se si tratta di un rumor veritiero o no, sarebbe comunque una scelta di un certo rilievo. Vedremo dunque cosa dirà Rockstar quando annuncerà l’atteso nuovo capitolo della serie, ricordando che qualche giorno fa un insider ne aveva confermato lo sviluppo.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021