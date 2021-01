Disjunction: l’RPG cyberpunk ha una data

Lo sviluppatore Ape Tribe Games ha annunciato sui suoi canali social la data d’uscita di Disjunction, RPG cyberpunk stealth-action ambientato nella distopica malavita di una New York del 2048. Il gioco sarà disponibile dal 28 gennaio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, in cui si può notare lo stile grafico in pixel art.

Pubblicato da Sold Out Games, questa la descrizione di Disjunction attraverso la pagina Steam:

2048. Dopo l’arresto di un importante leader della comunità, New York è in preda al caos. Sospetti e accuse dilagano in tutta la città, mentre una droga insidiosa nota come “Shard” si diffonde in tutti i circoli della malavita. Con il futuro della città in dubbio, tre cittadini temprati dalla vita si ribellano per scoprire la verità e svelare una cospirazione che minaccia di alterare il destino della città.

Ispirato ai classici noir di fantascienza, Disjunction è un RPG stealth-action ricco di atmosfera in cui si intrecciano tre piani narrativi con una storia reattiva in cui le tue azioni hanno conseguenze reali e durature. Scegli il tuo stile di gioco e usa un arsenale tecnologico futuristico, potenziamenti cibernetici e armi per farti strada fra i livelli in un combattimento brutalmente veloce, oppure adotta un approccio furtivo usando lo stealth e atterramenti non letali per andartene senza lasciare traccia. Non c’è bisogno che muoia nessuno… a meno che non sia tu a volerlo.

Caratteristiche principali: