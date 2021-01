Hitman 3: svelate tutte le location

IO Interactive, attraverso il sito ufficiale, ha svelato tutte le location che saranno presenti in Hitman 3, nuovo capitolo della celebre saga con l’agente 47. Per chi magari non volesse neanche sapere quali saranno questi luoghi per non rovinarsi la sorpresa, forse sarebbe meglio non leggere, ma in ogni caso le descrizioni sono senza spoiler.

Secondo gli sviluppatori, ogni luogo è stato creato per offrire “un’esperienza di gioco unica e memorabile”, dalla prima missione del gioco nell’edificio più alto del mondo fino al “drammatico epilogo che conclude la trilogia in grande stile con un finale incentrato sulla narrazione.”

Dubai, UAE

Il gioco inizia a Dubai, con l’Agente 47 letteralmente in cima al mondo.

Scopri la grandiosità e la decadenza di Dubai durante la cerimonia di apertura dell’edificio più alto del mondo. Unisciti a una folla entusiasta per assistere allo scenario mozzafiato ed esplora gli ultimi piani di questo splendido edificio, sia all’interno che all’esterno.

Dartmoor, Regno Unito

Dopo gli eventi di Dubai, 47 va in Inghilterra.

Viaggia verso lo storico Thornbridge Manor a Dartmoor per una missione con un misterioso di omicidio. Scegli il tuo percorso verso i tuoi obiettivi o vesti i panni di un detective per risolvere un omicidio ed eliminare il tuo obiettivo. Two birds, one disguise

Berlino, Germania

A metà partita, 47 è in rotta verso la Germania.

Dirigiti alla periferia di Berlino, una città nota per le sue fiabe, lo stile vivace e la caotica vita notturna. Che tu stia cercando un posto per riflettere e rigenerarti o che tu voglia provare la vertiginosa scarica di adrenalina di un rave epico, Berlino ti aiuterà a trovare entrambe queste cose e tutto il resto.

Chongqing, Cina

Man mano che la storia si intensifica, 47 arriva in Cina.

Sotto le tremolanti luci al neon di caffè affollati e in mezzo a una raffica di piccoli negozi e bancarelle di cibo stipati in strade strette, Chongqing offre ai viaggiatori una tregua dalle esigenze della vita quotidiana. Questa megalopoli è un hub di trasporto con molti segreti fuori dai sentieri battuti.

Mendoza, Argentina

La penultima missione di Hitman III porta l’Agente 47 in Argentina.

Essendo una delle regioni vinicole più famose del Sud America, Mendoza è il luogo perfetto per ammirare le bellezze ed i sapori dell’Argentina. Dalle colline in pendenza ai vigneti moderni, ci sono molte opportunità per esplorare.

Carpazi, Romania

L’epilogo di Hitman III vede l’Agente 47 tornare in Romania.

L’ultima missione della trilogia World of Assassination ti porta sui Carpazi.

Ricordiamo che Hitman 3 sarà disponibile dal 20 gennaio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e Google Stadia, con arrivo in seguito anche su Nintendo Switch. Qualora vogliate, potete inoltre dare una letta alla nostra anteprima.