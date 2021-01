Dead by Daylight: tante le novità in arrivo per il titolo

I giochi con multiplayer asimmetrico vanno e vengono nel mondo videoludico. Pochi solitamente riescono a lasciare un’impronta, come nel caso di Dead by Daylight della Behaviour Interactive, il quale può contare ancora, nonostante gli anni, su una solidissima player base, questo grazie anche al lavoro di supporto da parte degli sviluppatori.

Proprio riguardo questo settore, il team dietro il titolo asimmetrico ha svelato tante nuove informazioni per quanto concerne una serie di aggiornamenti che rinnoveranno il titolo in più modi. Mentre qui potete trovare il post ufficiale e in calce il video intero del Dev Tapes, vi riassumiamo comunque alcuni dei grossi cambi che avranno luogo in futuro.

In primis, l’HUD verrà rivisto, il quale apparirà più pulito seppur comune a quello attuale. I Ritratti dei personaggi verranno aggiunti ai nomi dei Survivor per megli distinguerli e, inoltre, ognuno di loro avrà un contatore che indica quante volte è stato appeso al gancio del Killer (per esser così meglio informato su quanto vicini alla morte essi siano), mentre il Killer avrà un nuovo indicatore di progresso per il (o i) Sopravvissuto al gancio.

Il Matchmaking vedrà il ritorno dei rating, i quali garantiranno un numero di Bloodpoints (punti che servono alla progressione dei Sopravvissuti) ogni mese, basandosi sul rank più alto raggiunto. Le animazioni verranno migliorate per una resa più realistica, così come alcune mappe, come Crotus Prenn Asylum e Gideon Meat Plant, per essere più al passo coi tempi.

Vi ricordiamo che Dead by Daylight è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch, Android, iOS e Google Stadia, oltre ad esser stato recentemente pubblicato per Xbox Series X|S e PS5.