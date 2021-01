Classifica italiana: FIFA 21 torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella prima settimana di questo 2021, dal 28 dicembre al 3 gennaio. In testa alla classifica torna FIFA 21, titolo che abitualmente vede la cima, nella sua versione per PlayStation 4. Così come un abbonato alla classifica è Grand Theft Auto V, secondo, sempre in versione PS4. In decima posizione l’unico titolo per console di nuova generazione, ovvero Call Of Duty Black Ops Cold War per PlayStation 5. Per quanto riguarda i PC, in testa Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere tutte le top10 della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

6 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

7 NBA 2K21 2K PS4

8 THE LAST OF US PART II PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS5

CONSOLE

1 FIFA 21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

4 JUST DANCE 2021 SWITCH

5 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

6 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

7 NBA 2K21 2K PS4

8 THE LAST OF US PART II PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS5

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 GRAND THEFT AUTO V

3 RED DEAD REDEMPTION 2

4 CYBERPUNK 2077

5 MONOPOLY PLUS

6 THE SIMS 4

7 FOOTBALL MANAGER 2021

8 FIFA 21

9 MONSTER HUNTER: WORLD

10 SHADOW OF THE TOMB RAIDER