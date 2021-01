No More Room in Hell 2 presto in arrivo secondo Steam

La famosa mod per il Source Engine, No more Room in Hell, potrebbe presto ricevere un sequel, perlomeno nel programma Accesso Anticipato. Recentemente, su Steam è apparsa una pagina per No More Room in Hell 2, segnato come “Coming Soon”. A quanto pare, il piano sarebbe quello di rimanere almeno un anno in Early Access, sebbene Lever Games, il team dietro la prima iterazione, abbia fatto notare che molte delle feature sono già complete.

L’obiettivo attuale è quello di aggiungere più mappe e modalità di gioco, assieme ad una costante ottimizzazione del tutto, sia in ambito grafico che infrastutturale per le reti. Quando la versione in accesso anticipato sarà tra noi, ci saranno mappe come Brooklyn Heights e Night for the Living Dead già disponibili. Nuove armi, dalle pistole ai lanciabili, sino alle armi bianche, saranno aggiunte assieme a vari oggetti cosmetici.

Gli zombi, inoltre, verranno migliorati per avere una miglior navigazione sulla mappa, nuove abilità e comportamenti, il tutto accompagnato dalla casualità del loro abbigliamento per rendere il tutto più verosimile (per quanto verosimile possa essere un’apocalisse zombi, ovviamente). Il resto, sarà tutto da vedere ma, puntando l’occhio a quanta popolarità abbia avuto il “primo capitolo” nel 2011, No More Room in Hell 2 potrebbe andare ben oltre le aspettative. Ovviamente, GamesVillage vi terrà informati a riguardo, tornate a trovarci!