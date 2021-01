Desperados III non arriverà su Switch? Parla il team

Desperados III, il quale ha ricevuto la nuova modalità Bounty Mode, è stata indubbiamente una delle sorprese del 2020, un titolo del quale non molti hanno parlato ma che, poco dopo, è stato valutato per la qualità obiettiva dello stesso. Proprio per quest’ultima sua caratteristica, ci sono state non poche domande riguardo l’uscita su Nintendo Switch e, ci tocca dire “purtroppo”, ora si conosce la verità.

Parlando ai microfoni di GamerHub TV, Moritz Wagner, capo della progettazione presso Mimimi Games, ha dichiarato che per quanto lo studio stesso sia un grande fan della console ibrida Nintendo, vista la forte richiesta di CPU da parte del titolo, esso non girerebbe al meglio su Switch, facendo così abbandonare l’idea di un possibile porting da parte degli sviluppatori, i quali sono inoltre al lavoro sul loro prossimo gioco RTS.

Attualmente, Desperados III è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One e, ora è stato confermato, non arriverà su Nintendo Switch.