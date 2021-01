VALORANT Episodio 2, ecco i dettagli delle classificate

Siamo arrivati all’inizio dell’Episodio 2 di VALORANT, oggi ne vedremo meglio i dettagli che ne riguardano.

Partiamo ovviamente da quali saranno le caratteristiche principali:

Ci saranno le classifiche regionali per i giocatori di grado Immortale e Radiante, con un limite massimo di 2 membri per gruppo di entrambi i gradi. Ovviamente non potevano mancare le migliorie alla qualità dell’esperienza e modifiche alle ricompense grado a fine Episodio.

Per quanto riguarda le classifiche regionali, queste sono consultabili dal client di gioco e su versione web su playvalorant.com. Va ricordato che i Radianti sono i primi 500 giocatori in una regione mentre gli Immortali sono circa l’1% di giocatori Competitive in una regione. Il grado Immortale almeno per ora è uno solo ed utilizza l’icona da Immortale 3.

Questi hanno la possibilità di avere un titolo e una carta giocatore, un grado classifica e Punti Competitivi, la possibilità di anonimizzarsi (quindi verrà visto solo “Agente Segreto”).

Le classificate sono separate a seconda della regione e hanno dei requisiti specifici: Si devono registrare almeno 50 partite competitive all’account, è necessario giocare almeno una partita competitiva a settimana per poter rimanere, i giocatori bannati ovviamente non verranno mostrati in classifica.

Questo perché la Riot vuole veder il miglior giocatore della regione ed essere sicura che la classifica sia totalmente affidabile in modo da guadagnarci ogni diritto per restare attivi.

Passiamo ora ai punti competitivi:

Con una vittoria o una sconfitta il minimo dei punti è 10 PC, 50 PC vengono dati con una vittoria, 30 PC vengono tolti se si perde una partita e il massimo guadagnabile per un pareggio è 20 PC. Solo per quanto riguarda Ferro e Diamante si tiene conto delle prestazioni individuali quindi vi è una protezione dalla retrocessione che avviene perdendo praticamente 0 PC. Se ci fosse retrocessione non si scenderebbe al di sotto degli 80 PC mentre come premio di promozione si parte da minimo 10 PC.

Ricordiamo che l’Episodio 1 finisce alle 22:00 di oggi (11 gennaio) e le partite competitive verranno disabilitate in quel momento. L‘Episodio 2 verrà emanato il giorno successivo.