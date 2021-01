League of Legends Wild Rift arriverà a marzo in Nord America

League of Legends Wild Rift di Riot Games, sbarcherà in Nord America con un’open beta nel mese di marzo, come annunciato durante l’evento Season 2021 Opening Day. Il MOBA, con la forte impronta competitiva, interamente sviluppato per mobile vedrà l’aggiunta della modalità ARAM (All Random All Mid), assieme ai rank di Stagione e vari eventi. Nonostante il più ristretto roster al lancio, il titolo si arricchirà di due nuovi Campioni ogni mese da quel momento in avanti.

Wild Rift non è un port diretto della sua popolare versione gratuita su PC. Il gameplay infatti è stato rivisitato appositamente per il gioco su mobile con controlli touchscreen, con mappe più piccole e più potenziamenti. Le partite dureranno di meno, specialmente nella modalità Nexus ove non ci saranno torrette.

Sebbene “nuovi” Campioni verranno aggiunti, molti saranno probabilmente fondati sulle loro controparti PC (questo almeno all’inizio del ciclo vitale del gioco). Le abilità verranno appositamente riviste per la versione mobile, ovviamente. League of Legends Wild Rift è in arrivo su sistemi mobile e console, anche se per questi ultimi sistemi non si conosce ancora alcuna data ufficiale.