Cyberpunk 2077: CDPR rischia una multa dalla Polonia

Sono rare, se non uniche, le occasioni nelle quali un videogioco è divenuto un caso di stato, ma Cyberpunk 2077, il chiacchieratissimo (e criticatissimo) ultimo nato di casa CD Projekt RED, è riuscito anche in questo. L’uscita del gioco, lo scorso 10 dicembre, è stata un fiasco con pochi precedenti nella storia dell’industria videoludica, costringendo sia Sony che Microsoft a prendere serie misure in favore dei consumatori insoddisfatti per via dei numerosi bug che funestavano le versioni old gen.

La casa di sviluppo si trova già nei guai, con una class action già partita (contro la quale CD Projekt RED ha intenzione di difendersi vigorosamente), perdite multimilionarie, un drammatico calo di giocatori anche su Steam e la rivolta di sviluppatori e investitori contro i piani alti della compagnia, e ora la situazione potrebbe anche peggiorare. A quanto emerge dal quotidiano polacco Dziennik Gazeta Prawna infatti, l’Ufficio per la Concorrenza e la Protezione dei Conservatori del governo di Varsavia starebbe monitorando con attenzione la situazione di Cyberpunk 2077, tenendo d’occhio le migliorie che CD Projekt RED apporterà al titolo:

“Controlleremo come i creatori lavoreranno sull’introduzione di emendamenti e soluzioni alle difficoltà che impediscono al gioco [di funzionare] su diverse console,ma anche come [la compagnia] intende agirte nei confronti delle persone che si sono lamentate e non sono soddisfatte del loro acquisto a causa dell’impossibilità di giocare al titolo sulla propria console, nonostante le precedenti rassicurazioni [che avrebbero potuto]”



Queste le dichiarazioni rilasciate da Malgorzata Cieloch, portavoce dell’ufficio governativo polacco. E se CD Projekt RED dovesse fallire nell’obiettivo di rendere Cyberpunk 2077 un gioco godibile e stabile sulle console old gen, la compagnia si potrebbe trovare a dover fronteggiare anche una pesante multa del governo polacco, che potrebbe ammontare a un massimo del 10% del (non trascurabile) reddito annuale della società.

Insomma un lancio che si sta rivelando un vero boomerang per CD Projekt RED. Riuscirà la compagnia ad evitare anche la mannaia della multa governativa?