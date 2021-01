Riot Games annuncia i piani per Wild Rift Esports

Riot Games è pronta a impegnarsi a supportare lo sviluppo di Esport del suo primo titolo completamente mobile League of Legends: Wild Rift . Venerdì, la società ha annunciato che avrebbe “intrapreso i primi passi per costruire l’ecosistema di Esport di Wild Rift”.

Come per i lanci di giochi precedenti, Riot non investirà in un sistema di franchising completo o in una struttura di lega globale nel primo anno di Wild Rift, ma impiegherà del tempo per sperimentare e osservare la risposta della comunità a varie competizioni. John Needham, capo degli Esport globali di Riot Games, ha dichiarato in un comunicato che le prime competizioni ufficiali “prenderanno vita più tardi nel 2021”.

Alcuni piani iniziali hanno già iniziato a realizzarsi, in particolare nel sud-est asiatico, dove gli Esport su dispositivi mobili sono già un ecosistema dominante e fiorente. Riot ha scelto ESL Gaming per gestire gli Esport ufficiali professionali e collegiali per Wild Rift in Malesia e Tailandia. L’organizzazione nordamericana di Esport Noble Esports ha già firmato un elenco di Wild Rift in India nonostante il gioco non sia ancora uscito nella regione. Il Sud-est asiatico e il Giappone dovrebbero iniziare una competizione di Esport di alto livello all’inizio del 2021.

Sebbene i dettagli rimangano scarsi, Riot ha anche riaffermato i suoi piani per espandere le operazioni di Esport per Legends of Runeterra e Teamfight Tactics nel 2021

Inoltre, Riot ha annunciato che Shenzhen, in Cina, ospiterà le finali del campionato mondiale League of Legends 2021 . La Cina è diventata l’ospite per i Worlds 2021 a causa della pandemia COVID-19 che ha vietato il tradizionale tour multi-città del torneo attraverso la regione ospitante. Altre città ospitanti per i primi round del torneo di quest’anno verranno rivelate in un secondo momento.