Alienware ritorna come principale partner LEC

La LEC ha annunciato Alienware come partner ufficiale per PC e monitor per il 2021, fornendo ancora una volta l’hardware da competizione utilizzato dalla lega. Questo continua un rapporto tra le entità iniziato nel 2019.

Oltre a fornire i desktop e i monitor utilizzati sul palco dello studio LEC, quest’anno il banco degli analisti della lega sarà dotato di una Alienware Aurora Battlestation (una configurazione completa per PC da gioco) da utilizzare in segmenti di trasmissione selezionati.

Alienware continuerà anche a fungere da partner di presentazione per il segmento “Match of the Week”. Quest’anno i contenuti esclusivi di Match of the Week saranno distribuiti ai fan tedeschi.

La stagione LEC 2021 inizierà il 22 gennaio.