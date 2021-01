Boruto Naruto Next Generations: ecco Kashin Koji!

L’anime di Boruto Naruto Next Generations, il sequel del capolavoro shonen di Masashi Kishimoto, Naruto, ha voluto iniziare questo 2021 col botto, introducendo uno dei personaggi più attesi del manga anche all’interno della serie animata: si tratta di uno degli Inner dell’organizzazione Kara, Kashin Koji! E soprattutto lo ha fatto in un modo incredibilmente brutale. Attenzione, l’articolo contiene degli spoiler!

L’episodio 181 dell’anime di Boruto Naruto Next Generations ha infatti portato Koji in scena, lasciandoci subito capire che si tratta di un ninja di un livello completamente diverso rispetto ai due componenti dell’organizzazione Kara che abbiamo già conosciuto, Deepa e Victor. In effetti, l’incarico di Koji è quello di eliminare proprio Victor, mettendo in realtà fine all’arco narrativo (che lascerà presto spazio alla saga di Vessel).

Dopo aver partecipato insieme a Jigen a un incontro di Kara nel quale viene decisa una punizione per Victor per i suoi atti durante l’arco narrativo di Kara Actuation, Kashin Koji si presenta davanti all’altro ninja e lo colpisce al petto con un kunai, utilizzando poi una tecnica di fuoco per carbonizzarlo, bruciandolo più velocemente di quanto il fattore rigenerante del suo corpo non riesca a guarirlo.

Un’uccisione brutale, durante la quale Koji spiega come Victor non era riuscito a tramare alle spalle di Jigen e dell’organizzazione. Mentre assassina l’ormai ex compagno infatti, Koji distrugge anche mosca con la quale Victor aveva rubato i dati di Vessel. Insomma, Kashin Koji è un esecutore pericolosissimo e senza pietà, un ninja di una potenza incredibile (se si pensa che persino Orochimaru aveva avuto problemi ad affrontare Victor), ed è al servizio di un’organizzazione i cui piani si fanno sempre più oscuri.

Quali saranno adesso le mosse di Kara? Riuscirà Boruto a fermarli, per il bene di Konoha? Per scoprirlo, continuate a seguire la serie con noi su Gamesvillage.it!