Monster Tale: in arrivo sulle piattaforme online nel 2021

Majesco Entertainment ha annunciato che Monster Tale, il platform per Nintendo DS, si dirigerà verso le moderne piattaforme di gioco quest’anno: non ci sono specifiche su quali console siano, ma si dovrebbe presumere che Switch per lo meno viste le radici Nintendo del gioco. Monster Tale è stato lanciato nel 2011 ed è una miscela unica di esplorazione di Metroidvania e platform d’azione con elementi di simulazione di animali domestici; i giocatori controllano una giovane ragazza di nome Ellie e il suo mostruoso compagno Chomp mentre cercano di liberare Monster World dalle grinfie dei Kid-Kings, piccoli mascalzoni che hanno portato via il mondo dai suoi legittimi abitanti; oltre a sbloccare nuove abilità per Ellie, che può sparare a palle di fuoco usando il suo braccialetto, i giocatori possono nutrire e addestrare Chomp per trasformarlo in forme più grandi e potenti.

Il gioco originale utilizzava i due schermi del DS, dando ai giocatori la possibilità di inviare Chomp allo schermo inferiore per attaccare i nemici nascosti sotto o risolvere enigmi a cui Ellie non può accedere: bilanciare il gameplay di Ellie e Chomp tra i due schermi ha costituito il punto cruciale del gameplay; sarà interessante vedere come questa dinamica è adattata per un’esperienza a schermo singolo. Questa non è la prima volta che Monster Tale avrebbe dovuto essere ripubblicato su un nuovo hardware: nel 2015 è stata annunciata una versione 3DS con funzionalità avanzate, ma non si è mai concretizzata per ragioni sconosciute.