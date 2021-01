Cyberpunk 2077: perde il primato nelle classifiche di Steam

Nonostante abbia avuto un inizio estremamente travagliato, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red è rimasto in cima alle classifiche di Steam ogni settimana dal suo lancio lo scorso dicembre; sebbene il titolo non abbia affrontato molta concorrenza con le nuove uscite, è comunque un’impresa impressionante considerando i molti problemi che il gioco ha avuto e il fatto che i giocatori potrebbero richiedere il rimborso del titolo se non fossero soddisfatti: alla fine, cinque settimane dopo il lancio, il lungo regno di Cyberpunk 2077 in cima alla classifica, inclusa la sua posizione pre-lancio, è finalmente finito, poiché l’ampio gioco di ruolo è stato sostituito da un gioco che sta attualmente affrontando una massiccia rinascita, Rust. Il successo del titolo è iniziato con il suo lancio in early access nel 2013 ed è cresciuto grazie ad un considerevole numero di fan, tuttavia, per un certo periodo di tempo la popolarità del gioco ha iniziato a diminuire: nelle ultime settimane, il gioco ha ricominciato a prendere piede, grazie a un gruppo di streamer di alto profilo che sono tornati indietro e ad una serie di altri cambiamenti, portando il gioco a battere il record di conteggio dei giocatori due volte nel corso di una settimana all’inizio di gennaio.

Il regno di cyberpunk merita lo stesso di essere preso in considerazione, anche solo per il fatto che sia riuscito a vendere costantemente per un periodo così prolungato dopo aver ricevuto 8 milioni di preordini e venduto oltre 13 milioni di copie in pochi giorni, è ancora impressionante: questo ha portato il gioco a realizzare un enorme profitto solo nel suo primo giorno e, evidentemente, a continuare a vendere; tuttavia, i problemi continuano ad affliggere CD Projekt Red, poiché Sony e Microsoft hanno consentito rimborsi sulle rispettive console e lo studio sta ancora affrontando una miriade di cause legali e una potenziale multa del 10% da parte dell’Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori (UOKiK) polacco. Sebbene le vendite siano leggermente rallentate, è probabile che il gioco continui a vendere; CD Projekt Red sta lavorando sodo per risolvere i problemi presenti in Cyberpunk 2077 e sta anche preparando il DLC per il lancio all’inizio di quest’anno: Il sito web ufficiale del DLC è attivo e il contenuto è previsto per il rilascio nel primo trimestre del 2021. Cyberpunk 2077 è ora disponibile su Google Stadia, PC, PS4 e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series S | X in uscita entro la fine dell’anno.