Super Mario 3D World + Bowser Fury si mostra in un epico trailer-gameplay

Nintendo ha appena pubblicato il trailer di Super Mario 3D World + Bowser Fury. Dopo l’annuncio di ieri sui canali social, questa nuova aggiunta con la furia di Bowser si mostra in un filmato di poco più di due minuti, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il trailer si divide in una prima parte più calma, che mostra un livello open world, ma dove poi si scatena la furia di un Bowser gargantuesco. Ma per sapere cosa succede, ed in cosa si trasforma Mario nel finale, vedete il filmato qui sotto, attraverso il video pubblicato su YouTube da Nintendo. Il gioco verrà pubblicato su Switch il 12 febbraio.

Rispetto all’originale per Wii U, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per offre diverse aggiunte per soddisfare la voglia di nuovi contenuti. Include modalità multiplayer online e in locale per un massimo di quattro giocatori, ideali per divertirsi insieme a parenti e amici mentre si impersonano personaggi come Mario, Luigi, Peach e Toad.

In concomitanza con il gioco arriveranno due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peach gatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l’esperienza in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Il gioco era stato annunciato durante il direct per i 35 anni dalla nascita di Super Mario.