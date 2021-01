Nintendo Switch: annunciata l’edizione speciale Mario (rosso e blu)

Oggi, oltre al nuovo gameplay trailer di Super Mario 3D World + Bowser Fury, Nintendo ha anche annunciato una nuova edizione della console Nintendo Switch.

Si tratta dell’edizione speciale Mario (rosso e blu), con uno schema di colori che rende omaggio al celebre costume di Mario. Questa edizione speciale della console sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dal 12 febbraio. Nella confezione, i giocatori troveranno due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch che per la prima volta sarà disponibile in una nuova colorazione rossa. Sono incluse anche una custodia per Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva, per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

Qui sotto potete vedere l’immagine con tanto di console, base, joy-con e custodia.