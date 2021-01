Hellpoint: annunciata la data d’uscita su Switch

Gli sviluppatori di Cradle Games hanno appena annunciato, sui canali social, la data d’uscita della versione Switch per Hellpoint. L’action RPG arriverà sulla console Nintendo il 25 febbraio. Il giorno successivo, 26 febbraio, sarà disponibile anche la versione fisica e la Signature Edition sia su Switch che su PlayStation 4.

Ricordiamo che il titolo è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S previsto più avanti. Dopo un primo rinvio per tutte le console per i problemi legati al covid, la versione Switch aveva subito un ulteriore battuta d’arresto.

Per l’occasione il publisher tinyBuild ha fatto uscire un gameplay trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Hellpoint attraverso la pagina Steam: