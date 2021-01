Final Fantasy VII Remake PS5 Limited Edition e sequel di Life is Strange: annuncio a breve?

Final Fantasy VII Remake è stato senza ombra di dubbio uno dei prodotti più interessanti usciti al momento su PlayStation 4, perché lo ricordiamo che l’opera videoludica è solo un’esclusiva temporale su PlayStation 4. Ebbene, quest’oggi, siamo venuti a conoscenza di alcuni rumor decisamente interessanti legati a Final Fantasy Remake PlayStation 5 Edition e del sequel di Life is Strange.

Secondo quanto riportato dall’insider Navtra, ha pubblicato sul forum ResetEra che l’annuncio legato a Final Fantasy VII Remake PS5 Limited Edition dovrebbe arrivare già dal mese prossimo. Invece, per quanto riguarda la prossima iterazione di Life is Strange, la stessa fonte sostiene che non avrà il 3 come numerazione ma presenterà una specie di sottotitolo e verrà rivelato in un periodo molto vicino al titolo precedentemente citato.

Ecco il messaggio pubblicato sul forum ResetEra:

Gli annunci di Square Enix si stanno accumulando. Avremo la rivelazione della prossima espansione di XIV il mese prossimo e Final Fantasy VII Remake PS5 e Life is Strange 3. Il fatto è che parlare di “quando” è difficile a causa delle circostanze attuali. I giochi che puntavano a questo trimestre per l’uscita in questo trimestre fino alla fine dell’estate scorsa non hanno ricevuto nemmeno i trailer da allora. Quindi non posso mai essere troppo sicuro di quando qualcosa viene annunciato/rilasciato. Detto questo, credo che riceveremo questi annunci a febbraio. Non posso esserne sicuro al 100%.

Data la natura della notizia vi ricordiamo come al solito di prendere il tutto con le dovute precauzioni. Diciamo che questi rumor potrebbero avere una verità di fondo, ma aspettiamo che Square Enix annunci qualcosa al riguardo.