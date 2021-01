Wreckfest: disponibile l’evento Winter Fest

THQ Nordic ha pubblicato un trailer relativo al Winter Fest, nuovo torneo a tema invernale su Wreckfest in cui la neve fa da padrona nel racing game di Bugbear.

Come fa sapere il testo che accompagna il video:

La neve ha ricoperto la Valle di Bugbear! Durante questa stagione, ogni pista è come un paese delle meraviglie invernale scivoloso, che aspetta solo che i piloti si schiantino.

L’evento principale della nuova stagione dei tornei di Wreckfest introduce un nuovo modo per distruggere gli avversari: prendi il controllo del Pocket Rocket e scatena su di loro la tua furia a palla di neve per far schiantare quante più auto AI possibile!

Entra nella nostra lista dei cattivi e guadagna la tua ricompensa nella nuova modalità Snowball Run di Wreckfest.

Il torneo Winter Fest dà infatti la possibilità di avere come ricompensa la nuova auto Starbeast SS. L’aggiornamento porta oltretutto diversi miglioramenti e risoluzione di alcuni bug.