The Sims 4: ecco il trailer dei Fenomeni Paranormali

Electronic Arts e Maxis hanno pubblicato un nuovo trailer relativo al prossimo pack in arrivo su The Sims 4, ovvero Fenomeni Paranormali, che sarà disponibile dal 26 gennaio. Come può far intuire il titolo, ci saranno fantasmi, medium e sedute spiritiche!

Queste le caratteristiche del pack, attraverso il sito ufficiale di The Sims 4.

Fai la conoscenza di coinquilini fantasmatici

Nella casa in cui hai preso possesso potrebbe dimorare anche qualcun altro, se è uno dei nuovi lotti delle case infestate! Accontenta gli spettri maliziosi per rilassarti in tutta tranquillità, oppure lascia che continuino imperterriti a seminare il panico giorno e notte!

Purifica la casa

Se vuoi che i tuoi nuovi coinquilini tolgano il disturbo, Guidry il fantasma è ben felice di consigliarti. Rimuovi gli oggetti maledetti, celebra una seduta spiritica, comunica con i morti e ricevi regali dagli spettri

Placa gli Spiriti

Impadronisciti dell’abilità di medium e impressiona Guidry, in modo da ottenere una licenza per investigatori paranormali! Una volta ottenuta, accetta qualche ingaggio freelance per espellere i visitatori sgraditi dagli altri Sims. I fenomeni spettrali continuano ad aumentare e sarà il tuo Sim a doverli arginare!

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra le caratteristiche del nuovo contenuto in arrivo. Qui invece, qualora lo vogliate, potete leggere la nostra recensione del pack pubblicato precedentemente, ovvero Oasi Innevata.