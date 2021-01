Lenovo ha annunciato i nuovi ThinkBook

Lenovo ha annunciato oggi il nuovo ThinkBook Plus Gen 2 i e ha presentato i ThinkBook 13x i, ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2. Progettati specificamente per per la forza lavoro mobile delle piccole e medie imprese (SMB), con chassis in alluminio e un’esclusiva finitura dual tone, gli ultimi modelli ThinkBook uniscono funzionalità innovative con un design sofisticato per consentire agli utenti di operare al meglio in un nuovo mondo caratterizzato da ambienti di lavoro flessibili.

La nuova generazione di laptop ThinkBook integra tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza dell’utente ovunque si trovi. Nuovi display con proporzioni 16:10 con imaging HDR Dolby Vision e supporto Dolby Atmos su modelli selezionati, e l’introduzione della grafica NVIDIA GeForce di ultima generazione sul ThinkBook 16p, aprono un mondo di creazione di contenuti, editing e intrattenimento. Con l’introduzione di nuove modalità di lavoro in azienda, è spesso più difficile per le PMI adottare flussi di lavoro ibridi ed è quindi fondamentale che gli utenti siano dotati della giusta tecnologia che consenta loro di adattarsi a qualsiasi situazione.