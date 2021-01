Lenovo presenta i suoi nuovi PC da gaming

Oggi Lenovo Legion svela la sua nuova linea di PC che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per abilitare un’esperienza di gaming totale. I player possono contare sulle funzionalità intelligenti integrate di apprendimento automatico per settare le impostazioni di gioco e i framerate a livelli professionali. Indipendentemente da dove si trovi l’utente nella sua sessione di gioco, qualunque sia il luogo, non potrà che apprezzare le eccellenti prestazioni e lo stile minimalista dei nuovi PC portatili Lenovo Legion 7 con display da 16 pollici, Lenovo Legion 5 Pro da 16 pollici, Lenovo Legion Slim 7 da 15 pollici e il Lenovo Legion 5, disponibile in due versioni diverse per dimensioni dello schermo.

Nel 2021, Lenovo Legion porta ai gamer prestazioni di gioco ancora più importanti con innovazioni hardware e software. Questi nuovi laptop Lenovo Legion sono sapientemente realizzati con le soluzioni intelligenti per la dissipazione del calore Lenovo Legion Coldfront 3.0 per un flusso d’aria aumentato fino al 18% da generazione a generazione, per gestire meglio il calore e il rumore generati da tutta quella potenza di elaborazione. Temperature di sistema più basse consentono prestazioni ottimizzate e mobilità per tutto il giorno con una batteria a lunga durata.

Diversi sensori sono posizionati su CPU, GPU, prese d’aria posteriori e laterali, nonché sul drive SSD e sui poggiapolsi per analizzare ogni millisecondo le informazioni relative alla temperatura per predire la curva termica del sistema e consentire ore di gioco senza throttling. Per dissipare ulteriormente il calore, abbiamo ampliato il dissipatore di calore in rame fino all’82% in più di area delle alette termiche da generazione a generazione e praticato numerosi fori nella parte inferiore della cover del laptop e persino sotto la tastiera per mantenere le componenti più fresche. Questo nuovo sistema Lenovo Legion è costruito per sopportare ogni stress.