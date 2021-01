Arrivano nuovi dettagli sul prossimo progetto di Hangar 13

Gli sviluppatori di Mafia 3, ossia Hangar 13, hanno fatto sapere nuovi dettagli sul loro prossimo progetto, dove alcuni annunci di lavoro hanno svelato l’essenza open world della produzione stessa, eppure, quest’oggi abbiamo appreso ulteriori novità. Secondo un altro annuncio di lavoro, sembra che gli sviluppatori vogliano proporre un setting fantasy o fantascientifico da come si evince nella descrizione:

Tu ami le storie. Ti piace consumarle, ti piace crearle e ti piace sezionarle. Si preferisce un apprezzamento per i molteplici generi (non solo per il fantasy e la fantascienza).

Lo studio è anche alla ricerca di un Principal Gameplay Animator che sappia realizzare delle animazioni di umani e non umani. Inoltre, è venuto alla luce che l’opera avrà apparentemente delle dinamiche e meccaniche da gioco online, in cui Hangar 13 starebbe cercando anche un Lead Online Designer, in cui l’azienda ha scritto:

In ultima analisi, il giocatore risponderà direttamente al Game Director e sarà responsabile di guidare l’intero sforzo di progettazione per le nostre funzionalità online; per includere la definizione dei requisiti e degli algoritmi di matchmaking, la visione delle principali funzionalità online come gilde o eventi dal vivo, la collaborazione con il team di sistemi per garantire la messa a punto e l’equilibrio del gioco online, e la collaborazione con l’arte e il design porta a mettere insieme le roadmap dei contenuti futuri.

Che il gioco in questione sia un Game As a Service come Destiny o The Division, oppure gli sviluppatori starebbero optando a qualcosa di simile come Outriders, Borderlands o No Man’s Sky, difficile saperlo al momento.