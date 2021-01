Overwatch: al via oggi la Sfida Kanezaka

Quest’oggi una nuova sfida arriva per i giocatori dell’hero shooter targato Blizzard, Overwatch. Con l’update arriva così una nuova mappa, Kanezaka, per la modalità Tutti contro Tutti. Inoltre, stando alle informazioni fornite tramite l’account Twitter, sono disponibili nuovi accessori, tra cui una nuova skin per Hanzo, il tutto ovviamente sbloccabile semplicemente giocando al titolo.

Kanezaka è situata nei dintorni di Hanamura e, infatti, il castello sovrasta la città dall’alto. La mappa in questione è stata designata per avere diverse aree accessibili a differenti tipologie di eroi e con stili di gioco unici, oltre a contenere alcuni veicoli qua e là per aumentare il numero dei nemici caduti per gli oggetti ambientali. Come solito, da Blizzard ci si può anche aspettare un minimo di lore, in questo caso per quanto concerne i Fratelli Shimada, assieme agli ulteriori altri personaggi ad essi associati.

Overwatch è attualmente disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch e, come vi abbiamo già detto poco tempo fa sulle nostre pagine, Blizzard si prepara a svelare più informazioni sul nuovo capitolo, Overwatch 2, che introdurrà una campagna PvE, con tanto di missioni giocabili in cooperativa e svariate abilità da utilizzare durante l’inedita avventura.