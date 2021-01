Bethesda annuncia un nuovo titolo su Indiana Jones

In modo del tutto inaspettato, uno dei colossi del publishing videoludico, Bethesda Softworks, ha annunciato tramite il proprio account Twitter, un titolo nuovo di zecca per uno dei personaggi più amati del mondo cinematografico. Parliamo di Indiana Jones, il quale si appresta a tornare in salsa ludica con una storia del tutto originale.

Ai più farà piacere sapere che Bethesda è accompagnata nello sviluppo da MachineGames, il team dietro la saga di Wolfenstein, sarà prodotto da Todd Howard ma, ancor più lieto è sapere della collaborazione con Lucasfilm Games. Ci si potrà quindi aspettare qualcosa di davvero fresco per rinnovare un brand (almeno in questo settore) che da tempo manca a una considerevole fetta di fan di una delle serie cinematografiche più di successo in assoluto.

In calce alla notizia potrete trovare il brevissimo teaser pubblicato sui social di Bethesda (che, ricordiamo, sta attualmente lavorando al prossimo The Elder Scrolls), accompagnato da una descrizione di cui troverete qui sotto la traduzione. Che ne pensate di questo annuncio? Fateci sapere quanto vi entusiasma e tornate su GamesVillage!

Lucasfilm Games ha poi aggiunto:

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!

— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021