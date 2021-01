Hitman 3: pre-caricamento disponibile su Series X e One

La fine di un viaggio

Sostenuto dalla sua manager dell’Agenzia, Diana Burnwood, 47 si allea a Lucas Grey, un amico ricomparso dopo lungo tempo. La loro missione finale è quella di eliminare i partner della Provvidenza, ma sono costretti ad adattarsi man mano che la caccia si fa più intensa. Quando la polvere si sarà depositata, 47 e il suo mondo non saranno più gli stessi.

Un mondo di assassini

HITMAN 3 è il posto migliore in cui affrontare ogni gioco della trilogia del mondo degli assassini. Tutti i luoghi di HITMAN 1 e HITMAN 2 possono essere importati per giocarvi all’interno di HITMAN 3 senza costi aggiuntivi per chi li possiede già; inoltre, i progressi di HITMAN 2 vengono trasferiti in HITMAN 3 all’avvio.