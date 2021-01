Sniper Ghost Warrior a quota 11 milioni di vendite

Chi non ha mai sognato di prendere tra le mani un fucile di precisione e, con estrema pulizia, eliminare un bersaglio che sembra quasi impossibile da scorgere ad occhio nudo? Molti giocatori, dai più “anziani” ai più giovani, nelle varie generazioni di console susseguitesi, hanno sempre desiderato provare un’emozione del genere e, Sniper Ghost Warrior ha finalmente avverato quel sogno per più di 11 milioni di giocatori.

Proprio così, la serie del publisher CI Games (il quale è ora focalizzato su un nuovo Lords of the Fallen, come potete leggere tra le nostre pagine) ha venduto per più di 11 milioni di copie sin dalla sua prima pubblicazione, nel 2010. Qui sotto, potete leggere le parole del CEO di CI Games, Marek Tyminski.

Il franchise è importante per noi. Abbiamo imparato molto dal terzo capitolo e abbiamo pubblicato, con successo, Contracts, il quale ha superato il milione di copie vendute. La prossima installazione, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà a breve pubblicato su scala mondiale.



Già che ci siamo, GamesVillage vi ricorda che Contracts 2 uscirà nel primo trimestre di questo nuovo anno, come potete vedere qui, tra le nostre pagine. E voi cosa ne pensate della serie? Fatecelo sapere e tornate presto a farci visita!