Fall Guys Ultimate Knockout in arrivo su Xbox e Game Pass?

Stando ad uno scambio battute su Twitter, partito principalmente dall’account ufficiale di Fall Guys, quest’ultimo potrebbe star arrivando su Xbox e su Xbox Game Pass. Vi ricordiamo però che il battle royale, il quale ha riscosso un enorme successo sin dal suo lancio, è arrivato attualmente esclusivamente su PlayStation 4 e PC.

Proprio per quanto scritto poco sopra, vi invitiamo a prendere tale notizia con le pinze, per quanto a tutti piacerebbe (e non poco) poter vedere questo originale titolo approdare anche sulle console e sul servizio targati Microsoft. Cosa ne pensate? Credete che Fall Guys possa arrivare su Xbox? Noi di GamesVillage sappiamo bene che avete già iniziato a combattere per ottenere le vostre skin a tema DOOM.