Dead Cells: arriva il DLC Fatal Falls

Annunciato soltanto lo scorso dicembre, Fatal Falls, il nuovo DLC di Dead Cells, è già pronto a fare il suo esordio. Stando infatti a quanto annunciato dai produttori del celebre titolo roguelike, Motion Twin ed Evile Empire, la nuova espansione a pagamento arriverà il prossimo 26 gennaio, sia per console che per PC, a un costo di 4.99 dollari.

Con questo DLC, Dead Cells si arricchisce di tanti nuovi contenuti, tra cui due biomi (The Fractured Shrines e The Undying Shores), un boss (Lo Spaventapasseri), e tantissime armi e oggetti utilizzabili. I nuovi biomi saranno paralleli alle aree Stilt Village, Clock Tower e Time Keeper, e sono pensati come strade alternative, nelle quali incontrare otto nuovi avversari, oltre al temibile boss finale, lo Spaventapasseri (che combatte anche utilizzao dei funghi esplosivi).

Ma soprattutto Fatal Falls ci regala sette, nuove strabilianti armi: da Lightning Rods a Iron Staff, da Serenade a Cocoon, passando per Snake Fangs e Ferryman’s Lantern fino ad arrivare a Scarecrow’s Sickles. Ognuna di queste armi vi aiuterà a difendervi in un’area dei nuovi biomi. Inoltre, con l’update arriveranno anche dieci nuovi outfit.

E non è finita qui. Perché Fatal Falls non sarà l’unica novità ad arrivare prossimamente su Dead Cells: infatti, l’update Malaise, arrivato su PC a dicembre scorso, sarà disponibile sulle versioni per console a partire da febbraio.

Vi ricordiamo che Dead Cells è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam) e dispositivi mobili iOS (su App Store) e Android (su Play Store).