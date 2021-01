Star Wars Jedi Fallen Order: ecco l’update alla next-gen

L’annuncio, arrivato soltanto ieri, della rinascita di Lucasfilm Games, divisione videoludica della casa di produzione Lucasfilm, stato solo il primo, emozionante annuncio relativo all’universo gaming di Star Wars. Perché proprio oggi è arrivato l’annuncio di Electronic Arts e Respawn Entertainment relativo all’update che proietterà nella next-gen delle console Star Wars Jedi Fallen Order.

L’aggiornamento in realtà, stando al post di EA sul suo sito ufficiale, è destinato a chiunque possieda una copia di Fallen Order, e non soltanto ai gamer che hanno una PlayStation 5 o un’Xbox Series X o S, ma è principalmente sulle migliorie apportate al gioco proprio in ottica della next-gen che il comunicato si sofferma. Dopo infatti aver comunicato che l’update “migliorerà le prestazioni della backwards compatibility”, il post specifica anche quali sono i cambiamenti per Xbox Series e PS5.

Per Xbox Series S si tratterà soltanto di un lieve aumento del frame rate, passando dai 45 fps della versione old-gen, ai 60 di quella next-gen. Miglioramenti della risoluzione sono invece previsti per Series X, che sarà in grado di far girare il gioco in HDR con un range che varia tra i 1080p e i 1440p, quando si stia giocando in modalità performance. In modalità non performance invece, Series X è arrivata a una risoluzione in 4K, con un range HDR che va dai 1512p e i 2160p.

Diversa la situazione per PlayStation 5, sulla quale i giocatori on potranno scegliere delle modalità performanti, ma avranno un miglioramento del framerate a 60 fps e un incremento a 1440p. Inoltre “la risoluzione dinamica è stato disabilitato e il gioco ha un render a 1200p (rispetto agli 810-1080p precedenti)”.

Insomma, Star Wars Jedi Fallen Order si prepara a stupire anche su next-gen!