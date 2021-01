Mobile Legends ottiene una canzone per il campionato

Mobile Legends: Bang Bang sviluppato dalla MOONTON ha rilasciato una colonna sonora per il prossimo Campionato Mondiale M2. La canzone, intitolata “Immortal Hero”, è eseguita dalla band indie-rock britannica The Filthy Souls e ha accumulato oltre 750.000 visualizzazioni su YouTube al momento della scrittura.

MLBB è particolarmente popolare nel sud-est asiatico, dove risiede la maggior parte dei partecipanti al Campionato Mondiale di quest’anno, quindi la canzone sarà anche remixata da artisti di Singapore, Malesia, Filippine, Myanmar e Indonesia per essere eseguita nelle rispettive lingue locali e mercati.

L’uscita di questa sigla segue una tradizione stabilita dal campionato mondiale di League of Legends. Ogni anno, Riot Games commissiona una sigla per Worlds, che viene poi eseguita dal vivo durante la cerimonia di apertura del Campionato del mondo di quell’anno. La tradizione è iniziata nel 2014, quando Imagine Dragons ha eseguito la canzone Warriors al Campionato del Mondo a Seoul, in Corea.